Рыбак выловил из канала чемодан с загадочными останками

В Таиланде рыбак нашел в канале около ТЦ чемодан с загадочными останками женщины

В Таиланде мужчина обнаружил чемодан с загадочными останками во время рыбалки. Об этом пишет The Thaiger.

Страшную находку сделал мужчина, который удил рыбу в канале около торгового центра в районе города Банчанг, провинция Районг, 7 февраля. Рыбак заметил в воде чемодан, от которого исходил сильный неприятный запах. Мужчина сразу же вызвал полицию. Правоохранители вскрыли чемодан. Внутри находились человеческие останки. Быстро выяснилось, что они принадлежали женщине и пробыли в чемодане около двух недель. При этом криминалисты не обнаружили на теле никаких следов насилия.

Удалось выяснить, что женщина была ростом около 155-158 сантиметров. Кроме того, недавно она перенесла косметическую операцию на носу, а также увеличила грудь. Вскоре после объявления о находке останков, в полицию обратились родственники 32-летней Вилаван Бункуеа, которая пропала в конце декабря. Она полностью подходила под описание, однако у нее были татуировки, которых не было у найденной в чемодане женщины.

9 февраля в СМИ обратилась женщина, которая заявила, что 27 января видела на месте, где позже нашли чемодан, троих подозрительных мужчин. Они обсуждали, что им нужно сделать некое дело, а затем решили отложить его на ночь. Их личности, как и личность найденной в чемодане женщины пока не установлены.

Ранее в Таиланде строители нашли у дороги чемодан с человеческим скелетом внутри. Они заметили подозрительную сумку, когда меняли пробитую покрышку.

