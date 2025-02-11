Сборную России по хоккею захотели видеть на Олимпийских играх-2026

Спортдиректор хоккейного турнира ОИ Немечек выступил за участие сборной России

Спортивный директор олимпийского хоккейного турнира словак Игорь Немечек захотел видеть сборную России на Играх-2026 в Италии. Его слова приводит Sportweb.

«Будут ли участвовать российские игроки, станет ясно в следующем месяце. Тогда мы вздохнем с облегчением и будем двигаться дальше, а билеты начнут поступать в продажу», — заявил он. При этом, по мнению Немечека, с учетом нынешней политической ситуации россияне не выступят в Милане. «Но это решать другим», — добавил он.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира 2026 года. При этом решение о выступлении команды на Олимпиаде в Италии будет принято после выборов президента Международного олимпийского комитета (МОК) в марте 2025-го.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года. Последним крупным соревнованием для россиян были Олимпийские игры-2022, где команда завоевала серебряные медали.