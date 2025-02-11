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03:15, 11 февраля 2025Мир

Трамп ответил на вопрос о своем преемнике

Трамп: Я пока не готов назвать Вэнса своим преемником
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о своем преемнике. Он заявил, что пока не видит в этом амплуа действующего вице-президента страны Джей Ди Вэнса.

«Нет, но он очень способный. Слишком рано, но он делает отличную работу», — сказал глава государства.

Для Трампа нынешний президентский срок является вторым, в связи с чем он больше не сможет баллотироваться на пост главы Белого дома. При этом вице-президенты нередко становятся президентами США, как, например, Джо Байден, который до своего президентства был вице-президентом при Бараке Обаме.

До этого Вэнс заявил, что администрация Трампа за первые восемь дней сделала больше, чем за четыре года удалось сделать команде Байдена. Он уточнил, что приоритетными сферами для команды Трампа будут борьба с экономическим и миграционным кризисом.

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