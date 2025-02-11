Чегринец напомнил президенту США Трампу о прежнем названии Украины — Малороссии

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец напомнил президенту США Дональду Трампу о прежнем названии Украины — Малороссии, передает РИА Новости.

Чегринец в разговоре с агентством заметил, что американскому лидеру в планах насчет Украины нужно не забывать о неразрывности ее связей с Россией.

По мнению крымского представителя, Украина незаслуженно добилась статуса независимого государства из-за череды исторических ошибок. Кроме того, Чегринец увидел просчет в политике последнего руководства Советского Союза в вопросе с Украиной.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего добавить касательно предложений администрации президента США по урегулированию конфликта на Украине.