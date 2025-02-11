Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:15, 11 февраля 2025Россия

В Крыму напомнили Трампу о прежнем названии Украины

Чегринец напомнил президенту США Трампу о прежнем названии Украины — Малороссии
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец напомнил президенту США Дональду Трампу о прежнем названии Украины — Малороссии, передает РИА Новости.

Чегринец в разговоре с агентством заметил, что американскому лидеру в планах насчет Украины нужно не забывать о неразрывности ее связей с Россией.

По мнению крымского представителя, Украина незаслуженно добилась статуса независимого государства из-за череды исторических ошибок. Кроме того, Чегринец увидел просчет в политике последнего руководства Советского Союза в вопросе с Украиной.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего добавить касательно предложений администрации президента США по урегулированию конфликта на Украине.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могут готовить генеральное сражение на одном из направлений. Что об этом известно?

      Алиев одобрил соглашение с Россией о грузоперевозках

      В СВР заявили о желании Зеленского продлить конфликт с помощью провокаций

      «Спартак» подписал аргентинского нападающего

      Эксперты рассказали о стагнации цен на вторичное жилье в России

      Стали известны подробности о расправе над бывшим мэром Самары и его женой

      На Западе сравнили отношения Макрона и Маска с мыльной оперой

      Россиян предупредили о невозможности купить жилье в будущем

      Россиянам назвали самый полезный способ приготовления яиц

      Новак назвал главное достижение российской экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше