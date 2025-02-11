Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:51, 11 февраля 2025Мир

В Кремле высказались о предложениях США по Украине

Песков: Кремлю нечего добавить касательно предложений США по Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Кремлю нечего добавить касательно предложений администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Уже говорили по этой теме, пока нам добавить нечего», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что размещение Трампом заявления российского лидера Владимира Путина о «встающей Европе у ног хозяина» вряд ли можно назвать сигналом о сближении Москвы и Вашингтона.

10 февраля Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social разместил ссылку телеканала NBC News с заявлением Путина о том, что «Европа встанет у ног хозяина». При этом американский лидер не сопроводил ссылку какой-либо подписью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Предполагаемый самолет спецпредставителя Трампа заметили в Москве

      Власти потребовали от российской чиновницы извинений за слова об изнасилованной школьнице

      Модель Перминова ответила на слухи о помолвке и беременности после разрыва с миллиардером

      В России испытали двигатели боевой техники для СВО

      В США предупредили о проблемах с дойкой коров из-за политики Трампа

      На Украине остановилась модернизация девяти КПП без средств USAID

      В Баку со здания Русского дома начали убирать надписи на русском языке

      Россиян предупредили о возможных проблемах в работе операторов связи

      Макрон не пожал руку Моди и попал на видео

      В Раде назвали главные причины безвозвратного бегства украинцев из страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше