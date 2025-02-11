В Кремле высказались о предложениях США по Украине

Песков: Кремлю нечего добавить касательно предложений США по Украине

Кремлю нечего добавить касательно предложений администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Уже говорили по этой теме, пока нам добавить нечего», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что размещение Трампом заявления российского лидера Владимира Путина о «встающей Европе у ног хозяина» вряд ли можно назвать сигналом о сближении Москвы и Вашингтона.

10 февраля Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social разместил ссылку телеканала NBC News с заявлением Путина о том, что «Европа встанет у ног хозяина». При этом американский лидер не сопроводил ссылку какой-либо подписью.