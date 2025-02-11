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12:28, 11 февраля 2025Мир

В Кремле высказались о размещении Трампом цитаты Путина

Песков: Цитирование Трампом Путина вряд ли можно назвать сигналом о сближении
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Размещение президентом США Дональдом Трампом заявления российского лидера Владимира Путина о «встающей Европе у ног хозяина» вряд ли можно назвать сигналом о сближении Москвы и Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не думаю», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social разместил ссылку телеканала NBC News с заявлением российского лидера Владимира Путина о том, что «Европа встанет у ног хозяина».

Кроме того, Трамп привел слова российского лидера о том, что новый глава Белого дома «наведет порядок» в Европе. При этом американский лидер никак не подписал ссылку на новость и не сопроводил ее каким-либо комментарием.

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