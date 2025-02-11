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12:34, 11 февраля 2025Бывший СССР

В Кремле выразили готовность помочь Баку и Еревану в урегулировании конфликта

Песков: Москва готова помочь Баку и Еревану в мирном урегулировании
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Москва готова помочь Баку и Еревану в мирном урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что в Ереване на различных уровнях говорят об отсутствии у сторон необходимости в посредниках и о возможности продолжать переговоры самостоятельно до финализации процесса.

«Сохраняя свою готовность оказать любое возможное содействие, мы будем приветствовать их самостоятельные усилия», — резюмировал Песков.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян отверг идею посредничества России в переговорах республики с Азербайджаном. По его словам, прошлый опыт оставил «много плохих воспоминаний».

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