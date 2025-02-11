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11:41, 11 февраля 2025Россия

В Минздраве раскрыли динамику абортов за последнее десятилетие

Минздрав: В России число абортов снизилось более чем в 3,5 раза за 10 лет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В России число абортов снизилось более чем в 3,5 раза за 10 лет. Динамику количества проведенных процедур по прерыванию беременности за последнее десятилетие раскрыли в Минздраве, передает РИА Новости.

Как объяснила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Министерства здравоохранения Елена Шешко, на показатель повлияли, в частности, мотивационное анкетирование россиянок, а также специальные консультации женщин, которые обращаются для проведения аборта.

«Мы видим в этом тоже определенный резерв повышения рождаемости», — заключила Шешко.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов захотел полностью запретить аборты в регионе — даже в частных клиниках. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о запрете абортов в Вологодской области и назвал его некорректным.

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