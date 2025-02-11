В Минздраве раскрыли динамику абортов за последнее десятилетие

Минздрав: В России число абортов снизилось более чем в 3,5 раза за 10 лет

В России число абортов снизилось более чем в 3,5 раза за 10 лет. Динамику количества проведенных процедур по прерыванию беременности за последнее десятилетие раскрыли в Минздраве, передает РИА Новости.

Как объяснила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Министерства здравоохранения Елена Шешко, на показатель повлияли, в частности, мотивационное анкетирование россиянок, а также специальные консультации женщин, которые обращаются для проведения аборта.

«Мы видим в этом тоже определенный резерв повышения рождаемости», — заключила Шешко.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов захотел полностью запретить аборты в регионе — даже в частных клиниках. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о запрете абортов в Вологодской области и назвал его некорректным.