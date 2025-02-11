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20:21, 11 февраля 2025Бывший СССР

В Раде признали отсутствие выгоды от прекращения транзита российского газа

Депутат Рады Герус: Украина не выиграла от прекращения транзита российского газа
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: President of Ukraine / Wikimedia

Украина не выиграла от прекращения транзита российского газа в Евросоюз. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус, передает РИА Новости.

«Мы остановили транзит, а что произошло с российским LNG (СПГ, сжиженный природный газ — прим. «Ленты.ру»)? В 2024 году он достиг рекорда и еще больше уходит во Францию, Испанию и Бельгию», — заявил Герус.

По его словам, Россия все равно получает доход, а Украина вынуждена поднимать тариф на транспортировку газа. Герус отметил, что, в случае продолжения транзита российской нефти, речь идет о 9 миллионах тонн, что является незначительным объемом в общем экспорте России.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у Словакии есть моральное право прекратить транзит газа на Украину. Он напомнил, что энергоноситель поступает на Украину по реконструированному трубопроводу Вояны — Ужгород и без этого топлива Украина замерзнет.

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