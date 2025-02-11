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11:45, 11 февраля 2025Россия

В России осквернили могилу женщины-ветерана Великой Отечественной войны

Под Оренбургом осквернили могилу женщины-ветерана Великой Отечественной войны
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Оренбургской области неизвестные осквернили могилу женщины-ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает издание «Урал56.Ру» в Telegram.

Злоумышленники демонтировали металлическое ограждение, установленное на могиле. Родственница ветерана рассказала, что ограду установили в прошлом году.

На могильном камне ветеран изображена с наградами. Издание обращает на это внимание и утверждает, что воры не могли не заметить этого.

Ранее в Калужской области две школьницы устроили танцы на могиле участника специальной военной операции. Они снимали ролик для TikTok. В отношении их родителей составили протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.

ЖЗЛ
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