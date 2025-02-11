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14:01, 11 февраля 2025Россия

В России учителей захотели обязать по-новому подтверждать профпригодность

В ГД внесли проект о повышении квалификации учителей только в госучреждениях
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В России учителей захотели обязать по-новому подтверждать профпригодность. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, передает ТАСС.

Речь идет о том, чтобы педагоги проходили курсы повышения квалификации только в государственных учреждениях — в частности, в образовательных организациях, расположенных в «Сириусе», в инновационном центре «Сколково», а также территориях других инновационных научно-технологических центров.

Законопроектом также предлагается установить, что повышение квалификации по направлению работодателя может осуществляться исключительно по профилю педагогической деятельности. При этом для приобретения новой квалификации преподавателю необходимо будет пройти профессиональную переподготовку.

Ранее в России предложили разрешить учителям требовать компенсацию морального вреда. Речь шла о случаях вмешательства в частную жизнь педагогов, а также попыток осуждения их действий даже тогда, когда они не носят противоправный характер и не обусловлены профессиональной деятельностью.

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