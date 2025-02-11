В России защитили зачатых после смерти отца детей

КС России защитил право зачатых после смерти отца детей на получение выплат

Конституционный суд (КС) России защитил право детей, зачатых с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения после смерти отца, на получение выплат по потере кормильца. Об этом сообщается на сайте КС.

Такое решение Суд принял, отталкиваясь от ситуации жительницы Петербурга Марии Щ., у которой после смерти супруга родились близнецы, и женщина обратилась за получением страховой пенсии. При этом, дети появились на свет по истечение срока в 300 дней, предусмотренного законодательством, и суды отказали россиянке в выплатах.

Однако КС постановил, что подобные нормы противоречат Конституции, и государство обязано предоставить детям Марии Щ. пенсию.