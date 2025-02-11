В российском регионе за год возбудили шесть дел по статье о терроризме из-за атак БПЛА

В Татарстане за 2024 год задержали 6 участников террористических организаций

В Татарстане за 2024 года возбудили шесть уголовных дел по статье о терроризме из-за атак БПЛА. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление заместителя начальника центра по противодействию экстремизму регионального МВД Динара Карибуллина.

По данным издания, уголовные дела связаны с ударами по промышленным объектам, расположенным в Нижнекамске и в особой экономической зоне «Алабуга», а также с уничтожением беспилотника на территории Верхнеуслонского района.

На заседании Комитета Госсовета Республики Татарстан по законности и правопорядку Карибуллин сообщил, что в прошлом году в республике произошли 53 преступления террористической направленности. Было задержано шесть человек, связанных с украинскими террористическими организациями. Кроме того, по его словам, было зафиксировано 39 преступлений экстремистской направленности. Так, в 2024 годы были возбуждены уголовные дела в отношении трех руководителей структур международной террористической организации. Он отметил, что в прошлом году был арестован участник неонацистской организации, который отправил украинским спецслужбам персональные данные сотрудников оборонных предприятий и передал координаты порохового завода.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины предпринимают активные действия по вербовке граждан России на совершение противоправной деятельности. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).