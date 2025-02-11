В Совфеде назвали свидетельство сдвига в США по отношению к Украине

Пушков назвал сдвигом неготовность РФ и США ориентироваться на Зеленского

Данные о том, что США и Россия в процессе переговоров не будут опираться на мнение президента Украины Владимира Зеленского — еще одно свидетельство сдвига, произошедшего в Вашингтоне, считает сенатор Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так парламентарий прокомментировал данные телеканала CNN, который утверждает, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не будут считаться с мнением Зеленского на мирных переговорах. На это в том числе указывает и требование Вашингтона провести выборы президента Украины.

«Это еще одно свидетельство сдвига в США по отношению к Украине. Зеленский попытается сейчас опираться в основном на Европу. Но ключи от переговоров — не в Европе, а в руках Москвы и Вашингтона», — написал Пушков.

По его мнению, заявление стран Евросоюза о неготовности принять достигнутое между Россией и США соглашение — попытка надавить на Трампа и воспользоваться последней возможностью, когда можно принять участие в переговорах.

Ранее политолог Сергей Марков выдвинул свою версию о переговорах Путина и Трампа. Он заявил, что разговор между лидерами прошел не напрямую, а через советников. Он предположил, что во время разговора советников Путина и Трампа президенты слушали, о чем шла речь, благодаря включенной громкой связи.