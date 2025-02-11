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11:22, 11 февраля 2025Наука и техника

ВВС США приостановили создание МБР Sentinel

ВВС США приостановили создание МБР Sentinel из-за необходимости реструктуризации
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: U.S. Air Force

Военно-воздушные силы (ВВС) США приостановили проектирование и создание инфраструктуры новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35 Sentinel. Об этом сообщает издание Defense One.

По словам официального представителя ВВС США, работы приостановлены из-за необходимости провести реструктуризацию расходов по программе. «В частности, [речь идет о] стартовой установке № 26 на авиабазе Ванденберг, Калифорния, стартовой установке Peacekeeper на авиабазе Хилл, Юта, испытательном центре систем физической безопасности в Дагвэе, связанных учебных установках и базовой конструкции стартовой установки», — уточнили ВВС США.

Поручение приостановить работы дано корпорации Northrop Grumman, которая выступает основным подрядчиком программы LGM-35 Sentinel.

В июле источник агентства Bloomberg сообщал, что стоимость создания новейшей американской МБР LGM-35 Sentinel, которая должна заменить ракету Minuteman III, выросла на 81 процент по сравнению с первоначальными расчетами и обойдется в 141 миллиард долларов.

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