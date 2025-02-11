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18:15, 11 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал идею размещения европейских миротворцев

Президент Украины Зеленский прокомментировал идею размещения миротворцев
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении европейских миротворцев на территории республики. Его слова передает издание The Guardian.

«Что касается идеи Эммануэля, то если это часть [гарантии безопасности], то да, если будет 100-150 тысяч европейских солдат, то да. Но даже тогда мы не будем на том же уровне войск, что и российская армия, которая нам противостоит», — заявил Зеленский.

Как отмечает издание, Европа далека от согласия на размещение подразделений на территории Украины, а Зеленский заявил, что более мягкая миротворческая миссия не сработает.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что призыв Зеленского отправить в зону конфликта 200 тысяч «миротворцев» нереалистичен. По словам Мешкова, Запад не в состоянии наращивать военную помощь Украине, так как достиг максимума своих возможностей.

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