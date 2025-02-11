Зеленский раскритиковал идею размещения контингента ООН на территории Украины

Зеленский: Украина не поддерживает идею размещения контингента ООН в стране

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал идею размещения контингента ООН на территории республики. Его слова передает The Guardian.

«Я буду с вами откровенен, я не думаю, что войска ООН или что-то подобное когда-либо действительно кому-то помогало в истории. Сегодня мы не можем по-настоящему поддержать эту идею», — заявил Зеленский.

По его словам, Украина выступает за иностранный контингент в качестве части гарантий безопасности страны. Он также подчеркнул, что без участия США это невозможно.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что призыв Зеленского отправить в зону конфликта 200 тысяч «миротворцев» нереалистичен. По словам Мешкова, Запад не в состоянии наращивать военную помощь Украине, так как достиг максимума своих возможностей.