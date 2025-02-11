Российские магазины пожаловались на низкие цены в интернете

РАТЭК обратилась с жалобой в ФАС на низкие цены на электронику на маркетплейсах

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на российские маркетплейсы. Об этом со ссылкой на текст обращения пишет РБК.

По мнению организации, площадки устанавливают слишком низкие цены на электронику, в связи с чем федеральным сетям очень сложно конкурировать с продукцией, реализующейся через интернет. РАТЭК просит проверить такую ценовую политику на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.

Представители офлайн-торговли уверены, что маркетплейсы снижают цены до нерыночного уровня, в том числе за счет продавцов, то есть занимаются демпингом. Такая практика приводит к ущемлению прав и интересов участников отрасли.

Результатом их деятельности стало падение в прошлом году продаж электроники и бытовой техники в розничных магазинах на 16 процентов. Если в прошлые годы лидерами на рынке смартфонов были федеральные сети, такие как «М.Видео-Эльдорадо» и DNS, то теперь основным каналом продаж с результатом 36 процентов стали маркетплейсы.

Как указали в РАТЭК, разница между ценой на маркетплейсе и в магазине составляет 20-70 процентов, нередко в интернете продают товар по цене ниже себестоимости. Для продавцов такие прецеденты ведут к «драматическим последствиям».

Они вынуждены сокращать деятельность, закрывать магазины, сужать ассортимент, переходить на агентскую модель продажи товаров. Далее это приводит к сокращению налоговых поступлений, снижению доступности качественных и безопасных товаров, проблемам с гарантийным обслуживанием товаров и ответственностью продавца перед покупателем.

В маркетплейсах не согласились с обвинениями, предположив, что торговые сети пытаются добиться одинаково высоких цен на товары массового спроса, что вряд ли будет способствовать развитию конкуренции. При этом собеседник издания подчеркнул, что ценообразованием на маркетплейсах занимаются сами продавцы, и они готовы давать скидки в обмен на рост продаж.

В то же время гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых указал, что снижение площадками цен за свой счет действительно создает неконкурентные преимущества. С ним согласна член Ассоциации антимонопольных экспертов Елена Кузнецова, отметившая, что в мировой практике такие действия считаются антиконкурентными.

Ранее сообщалось, что сильнее всего из товаров, относимых к электронике, в 2024 году подорожали ноутбуки, смартфоны и настольные компьютеры. Цены на них выросли на 15,18 и 21 процент соответственно.