Живущий в России голландец перечислил непроизносимые русские слова

Живущий в России тревел-блогер из Голландии перечислил непроизносимые для него русские слова. Своими мыслями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, одно из таких слов — «дневник». Он объяснил, что для голландца комбинация букв «д», «н» и «й» оказалась непростой. «Если быстренько произносить, получается "невник". Буква "д" пропадает куда-то», — добавил он. Аналогичная проблема у блогера со словом «днем».

Также голландца сбивает с толку приветствие «здравствуйте», где слишком много согласных букв идут в ряд. Похожая проблема возникает в случае с «чувствами». А в слове «защищающийся» трудности создают шипящие.

Ранее этот же блогер рассказал о появившихся после переезда в Россию привычках. В первую очередь автор публикации упомянул о превышение скорости во время поездок на машине.