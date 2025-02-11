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14:48, 11 февраля 2025Ценности

Звезда Comedy Woman раскрыла секрет похудения на 17 килограммов

Надежда Ангарская похудела на 17 килограммов благодаря медикаментозному лечению
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Надежда Ангарская

Надежда Ангарская. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российская актриса, певица и телеведущая Надежда Ангарская раскрыла секрет похудения на 17 килограммов. Интервью с ней публикует «Леди Mail».

42-летняя звезда шоу Comedy Woman отметила, что решила сбросить вес в том числе для оздоровления организма. Она указала, что ей удалось достигнуть цели с помощью безуглеводной диеты и медикаментозного лечения.

«Все новое, что есть, особенно произведенное в России и рекомендованное врачами, — я этим с удовольствием пользуюсь: биологически активные добавки (БАД), витамины и уколы для снижения веса. Это все помогает мне контролировать аппетит», — пояснила собеседница издания.

В январе Надежда Ангарская рассказала о похудении на 17 килограммов.

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