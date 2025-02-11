Звезда Comedy Woman раскрыла секрет похудения на 17 килограммов

Надежда Ангарская похудела на 17 килограммов благодаря медикаментозному лечению

Российская актриса, певица и телеведущая Надежда Ангарская раскрыла секрет похудения на 17 килограммов. Интервью с ней публикует «Леди Mail».

42-летняя звезда шоу Comedy Woman отметила, что решила сбросить вес в том числе для оздоровления организма. Она указала, что ей удалось достигнуть цели с помощью безуглеводной диеты и медикаментозного лечения.

«Все новое, что есть, особенно произведенное в России и рекомендованное врачами, — я этим с удовольствием пользуюсь: биологически активные добавки (БАД), витамины и уколы для снижения веса. Это все помогает мне контролировать аппетит», — пояснила собеседница издания.

В январе Надежда Ангарская рассказала о похудении на 17 килограммов.