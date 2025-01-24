Звезда Comedy Woman рассказала о похудении на 17 килограммов

Юмористка Надежда Ангарская рассказала, что похудела на 17 килограммов

Звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала о похудении на 17 килограммов. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

42-летняя знаменитость призналась, что весила 122 килограмма, однако сейчас ее вес составляет 105 килограммов. «Сейчас я вновь стою на пути выздоровления, потому что считаю ожирение болезнью, пускай не обижаются на меня мои "плюссайзики", которых я очень сильно люблю», — высказалась она.

При этом юмористка уточнила, что намерена сделать пластическую операцию по коррекции внешности. «Я не скрываю, когда придет момент, я обязательно сделаю пластику, но я не буду менять нос или делать скулы, все касается тела. Я за пластику, но в пределах разумного. Девочки, будьте адекватными! Природа дала нам индивидуальность, не надо подгонять ее под стандарты красоты», — подытожила Ангарская.

Ранее в январе популярная российская певица отреагировала на слухи о пластике. 32-летняя Мари Краймбрери заявила, что раньше считала себя красивой, а сейчас — просто харизматичной.