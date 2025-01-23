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13:57, 23 января 2025Ценности

Популярная российская певица отреагировала на слухи о пластике

Мари Краймбрери опровергла слухи о многочисленных пластических операциях
Екатерина Ештокина

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Популярная российская певица Мари Краймбрери отреагировала на слухи о многочисленных пластических операциях. Об она поговорила в шоу «Вкатит» во ВКонтакте.

32-летняя исполнительница призналась, что раньше считала себя красивой, а сейчас — просто харизматичной. «Я была больше на 20 килограммов, с тонкими бровями, жиденькими неухоженными черными волосами. У меня очень кривые зубы от природы. Из-за такого пухляша на лице казалось, что у меня очень маленькие губки», — рассказала она.

При этом знаменитость подчеркнула, что ее внешние изменения связаны лишь с похудением и уходом за собой, а не хирургическим вмешательством. «Я же не делала ни одной пластики. Все пишут, что я жертва пластической хирургии», — опровергла слухи она. Вдобавок звезда уточнила, что если бы прибегала к кардинальным манипуляциям, то не стала бы это отрицать.

Ранее в январе Виктория Боня показала изуродованное после пластики лицо матери. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» разместила ролик, в котором продемонстрировала внешность 68-летней матери спустя год после операции.

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