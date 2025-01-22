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12:54, 22 января 2025Ценности

Виктория Боня показала изуродованное после пластики лицо матери

Телеведущая Боня показала изуродованное после пластики лицо 68-летней матери
Екатерина Ештокина

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала изуродованное после пластики лицо матери Галины. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» разместила ролик, в котором продемонстрировала внешность 68-летней матери спустя год после хирургического вмешательства. При этом она уточнила, что женщина решилась на липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику у хирурга Максима Иванчука.

На опубликованном видео было видно, что на лице матери Бони присутствуют многочисленные раны, шрамы и гематомы.

«Год назад мы договорились с Максимом Иванчуком сделать маме операцию, сначала я хотела обратиться к другому врачу, но Максим Сергеевич убедил нас, что он сделает из мамы красавицу и реабилитация будет всего две недели. Сказал, что сделает ее бесплатно, но, конечно же, взамен попросил сделать ему рекламу. Прошел год, делаю рекламу, как и обещала», — посетовала Боня.

В августе 2024 года Виктория Боня раскрыла страшные подробности изуродовавшей мать пластики. По словам Бони, они подали судебный иск против врача с целью получить денежную компенсацию в размере 195 миллионов рублей.

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