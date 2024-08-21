Виктория Боня раскрыла страшные подробности изуродовавшей мать пластики

Виктория Боня рассказала о некрозе кожи у матери после неудачной пластики лица

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня раскрыла страшные подробности неудачной пластики матери, которая изуродовала ее лицо. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

68-летняя женщина сделала операцию в Дубае у хирурга Максима Иванчука. После вмешательства она столкнулась с негативными последствиями в виде некроза ткани, из-за чего ей придется делать пересадку кожи, чтобы вернуть возможность голове полноценно двигаться. «Это правда. Маме требуется две операции», — рассказала телезвезда.

По словам Бони, они подали судебный иск против врача с целью получить денежную компенсацию в размере 195 миллионов рублей. «Ей понадобится вмешательство, потому что кожи было забрано настолько много, что у нее все лопнуло от уха до уха. На щеке у нее была дыра», — пояснила инфлюэнсер и добавила, что доктор не признает свою вину.

При этом ведущая подчеркнула, что на самом деле ее мать выполняла все рекомендации хирурга. «Моя мама после операции поехала ко мне в Монако и сидела дома. Они ничего не делала и уж тем более не брала на себя никаких нагрузок. Мама соблюдала все рекомендации доктора от А до Я», — подытожила Боня.

В декабре 2023 года Боня пожаловалась на внешность после пластики.