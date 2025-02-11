Звезда реалити-шоу рассказал о переменах в жизни после сердечного приступа

Звезда шоу DIY SOS Марк Миллар заявил, что исключит стресс после инфаркта

Бывший участник команды британского реалити-шоу DIY SOS Марк Миллар заявил, что исключит стресс после перенесенного им инфаркта. Об этом пишет «Би-би-си».

«Я должен избавиться от стресса, это настоящий убийца. Знаете, если вы страдаете из-за своей работы, то делайте ее по-другому», — сказал Миллар, отметив, что намерен привнести большие изменения в свою жизнь. Он также посоветовал людям вести здоровый образ жизни и прекращать общение с теми, кто приносит им тревогу и стресс.

Звезда телешоу также раскрыл, что у него случился сердечный приступ, когда он плавал в холодной воде на природе. Друзья помогли Миллару добраться до берега, после чего его увезли в больницу. Сейчас он ожидает операции на открытом сердце.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин предупредил пять групп россиян о риске возникновения инфарктов и инсультов. В частности, он указал, что риск сердечно-сосудистых заболеваний высок у людей, чьи родители столкнулись с инфарктом или инсультом, а также у любителей соленого и сладкого.