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16:21, 12 февраля 2025Из жизни

Мышелов британского МИД вернулся с пенсии и стал дипломатом

Британский кот Палмерстон вернулся с пенсии, чтобы стать дипломатом на Бермудах
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Toby Melville / Reuters

Кот-мышелов из Великобритании вернулся с пенсии, чтобы стать дипломатом. Об этом сообщается в официальном аккаунте кота Палмерстона в соцсети X.

Раньше кот Палмерстон числился главным мышеловом Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании. Однако, отработав несколько лет, он предпочел карьере безмятежную пенсию в сельской местности, вдали от внимания публики. Он переехал в загородный дом с новым хозяином, дипломатом Эндрю Мердоком.

Недавно Мердока назначили губернатором Бермудских островов, поэтому Пальмерстон согласился вернуться к работе и стать дипломатом на этой британской территории. «Дипломатия и приятная должность заставили меня вернуться к службе. Я только стал консультантом по взаимоотношениям с кошачьими (на полставки) у нового губернатора Бермуд. Я был занят встречами с очень гостеприимными бермудцами», -- говорится в аккаунте Палмерстона.

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В МИД уточнили, что Палмерстон «будет присутствовать только на тех встречах, которые сочтет важными, давать советы, когда это необходимо, и предаваться заслуженному сну».

Пальмерстон, которого назвали в честь лорда Пальмерстона, дольше всех занимавшего пост министра иностранных дел Великобритании, приступил к работе в МИДе в апреле 2016 года в качестве кота-помощника. Сотрудники министерства относились к нему с любовью и угощали лакомствами, за что в качестве благодарности получали дохлых мышей.

Во время работы в МИД у Палмерстона не сложились отношения с котом Ларри, мышеловом из резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Иногда их видели дерущимися на улице прямо перед зданием.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске бездомный кот обрел хозяина и сразу же устроил погром в магазине на тысячи рублей. Кота быстро изловили, однако он успел нанести торговой точке ущерб на 3960 рублей.

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