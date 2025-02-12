Экономикам союза с участием России предсказали рост втрое быстрее европейской

РАН: Экономики стран ЕАЭС будут расти до 2030 года в среднем на 4,5 % в год

Экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в его состав входят РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) до 2030 года будут расти в среднем на 4,5 процента в год. Об этом со ссылкой на прогноз экспертов РАН по поводу возможностей роста производительности труда и выпуска в странах Союза пишут «Известия».

В публикации отмечается, что с учетом того, что европейский ВВП, выросший в 2024-м менее чем на 1 процент, в ближайшие годы будет прибавлять не более 1,5-1,8 процента, показатель ЕАЭС с участием России превысит европейский втрое.

Экономика ЕС замедляет темпы роста в основном из-за энергокризиса и подорожания электроэнергии, связанного с отказом от поставок сырья из РФ, отметила заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления Президентской академии Татьяна Подольская. По ее словам, спасти страны еврозоны от рецессии к 2030-м сможет только возобновление закупок у России, поскольку акцент на зеленую энергетику не поможет европейцам в том числе из-за географического положения, делающего ресурсы из возобновляемых источников слишком дорогими для них.

На фоне этого российские власти заявляют о рекордном в истории ВВП страны, выросшем в прошлом году примерно на 4 процента.