Экс-министр транспорта российского региона получил срок за превышение полномочий

В Уфе экс-министру транспорта Булушеву дали 3 года за превышение полномочий

В Уфе Кировский районный суд приговорил бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева к трем годам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Булушев будет отбывать наказание в колонии общего режима. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался действующий заместитель главы регионального министерства транспорта региона Руслан Гарипов. Оба фигуранта признаны виновными в превышении должностных полномочий. Гарипов получил два года лишения свободы условно. На заседании своей вины обвиняемые не признали. Отмечается, что адвокат экс-министра намерен подать апелляционную жалобу на приговор.

По данным издания, уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено из-за двух государственных контрактов, которые были заключены весной 2022 года. Тогда министерство транспорта Башкирии заключило контракты с санкт-петербургским ООО «Скайкоптер» на авиаперелеты правительственной делегации по маршрутам Уфа — Волгоград — Уфа и Уфа — Нукус — Самарканд — Ташкент — Уфа. По данным следствия, эти контракты заключили с перевозчиков постфактум. Таким образом были нарушены интересы других участников рынка, которые могли бы участвовать в аукционе. Общая сумма ущерба бюджету составила 34,5 миллиона рублей.

4 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя «Бурятрегионавтодора» Владимира Соснина.