Стало известно о задержании руководителя бурятского «Автодора»

«Тивиком»: Полицейские задержали руководителя бурятского «Автодора» Соснина

Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя «Бурятрегионавтодора» Владимира Соснина. Об этом сообщает Telegram-канал «ТИВИКОМ NEWS».

В чем именно подозревают чиновника, не уточняется. В настоящее время он дает показания, после чего, вероятно, отправится в СИЗО.

Как рассказала каналу пресс-секретарь Министерства транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Екатерина Устюшенко, сейчас в «Бурятрегионавтодоре» проходят следственные мероприятия. Подробности об этом разглашению не подлежат.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали главу администрации Северодонецка в Луганской народной республике Николая Моргунова, подозреваемого в бандитизме и разбое.