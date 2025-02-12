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10:06, 12 февраля 2025Экономика

Евросоюз решил бороться с ростом цен на газ спорными методами

FT: Европейский союз захотел временно ограничить рост цен на газ
Кирилл Луцюк

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

В Брюсселе рассматривают возможность временного ограничения цен на газ в ЕС, которые недавно достигли рекордных уровней по сравнению с ценами в США. Об этом сообщило издание Financial Times.

Оно напомнило, что на этой неделе цены на природный газ в ЕС добрались до самого высокого уровня за последние два года. Всему виной холодная и безветренная погода. Как следствие, забуксовало производство возобновляемой энергии. В такой ситуации Европейская комиссия задумалась о возможном ограничении цен на газ в рамках обсуждения политического документа о «чистой промышленной сделке». Однако такие планы уже вызвали негативную реакцию со стороны отраслевых групп. Они считают, что такая спорная мера может иметь далеко идущие негативные последствия для стабильности европейских энергетических рынков и безопасности поставок на всем континенте.

Ранее появился прогноз, согласно которому высокие цены на газ в Евросоюзе могут обернуться финансовыми убытками в три миллиарда евро при заполнении газохранилищ летом 2025 года. Запасы газа в них уже упали ниже 48,5 процента, а февральский отбор оказался рекордным.

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