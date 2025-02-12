Госсекретарь США высказался о сроках окончания конфликта на Украине

Госсекретарь Рубио: Никто не может определить дату конца конфликта на Украине

На данный момент никто не может определить дату или время конца конфликта на Украине. Такое мнение выразил госсекретарь США Марко Рубио, его заявление опубликовано на официальном сайте Госдепартамента.

«Я думаю, что никто не может сейчас определить время или дату этого [окончания украинского конфликта]. Я надеюсь, что это произойдет как можно скорее, но я не могу назвать временные рамки», — отметил политик.

По словам Рубио, речь идет о сложном кризисе, и США хотят, чтобы по итогам его завершения конфликт не возобновился, а «Украина сохранилась в качестве суверенной и независимой страны». При этом госсекретарь подчеркнул, что настроен «оптимистично», и Вашингтон настроен работать «действительно упорно» по этому вопросу.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не планируют направлять военный контингент на Украину. Кроме того, он отметил, что американский лидер Дональд Трамп намерен заключить мирную сделку по украинскому кризису как можно скорее.