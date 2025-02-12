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14:33, 12 февраля 2025Россия

Губернатор сообщил о смерти россиянки из-за удара беспилотника ВСУ по машине

Гладков сообщил о смерти женщины из-за удара БПЛА ВСУ по машине в Мокрой Орловке
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Мирная жительница стала жертвой удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Мокрая Орловка Белгородской области. О смерти женщины сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате атаки беспилотника россиянка получила несовместимые с жизнью травмы. «От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования», — написал Гладков.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Белгород из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По неподтвержденным официально данным, Украина выпустила по городу около семи снарядов, которые уничтожила российская система противовоздушной обороны. Пострадавших нет.

В ночь на 12 февраля ВСУ также попытались ударить по Белгородской области. По данным Минобороны России, над регионом сбили три беспилотника.

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