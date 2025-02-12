Минобороны заявило о новой попытке атаки ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Белгородской областью

В ночь на среду, 12 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались ударить по России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, украинские военные пытались атаковать Белгородскую область. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника.

Вечером во вторник, 11 февраля, ВСУ выпустили беспилотники по двум российским регионом. Один дрон был сбит над Курской областью, еще три — над Белгородской.

В ночь на 10 февраля ВСУ выпустили четыре десятка беспилотников по пяти регионам России. Больше всего летательных аппаратов —18 — перехватили над Саратовской областью. Еще 13 летательных аппаратов сбили над Ростовской, 6 — над Брянской, 2 — над Волгоградской и один — над Белгородской областями.