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19:44, 11 февраля 2025Россия

ВСУ одновременно атаковали два российских беспилотника

Минобороны: Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородской и Курской областями
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты в небе над Россией. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Один дрон был сбит над Курской областью, еще три — над Белгородской, пояснили в военном ведомстве. Это произошло в промежутке с 16:40 до 17:45 по московскому времени.

Иных подробностей атаки в Минобороны не привели.

В ночь на 10 августа ВСУ попытались атаковать Краснодар — один из крупнейших городов юга России. Известно по меньшей мере об одном сбитом беспилотнике, который спикировал на жилой дом. В результате уничтожения дрона никто не пострадал.

ЖЗЛ
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