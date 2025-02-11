ВСУ одновременно атаковали два российских беспилотника

Минобороны: Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородской и Курской областями

Четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты в небе над Россией. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Один дрон был сбит над Курской областью, еще три — над Белгородской, пояснили в военном ведомстве. Это произошло в промежутке с 16:40 до 17:45 по московскому времени.

Иных подробностей атаки в Минобороны не привели.

В ночь на 10 августа ВСУ попытались атаковать Краснодар — один из крупнейших городов юга России. Известно по меньшей мере об одном сбитом беспилотнике, который спикировал на жилой дом. В результате уничтожения дрона никто не пострадал.