«Не страшно одной ночью пройтись в мини-юбке». Чем поражает россиян один из самых дорогих городов мира — Гонконг

«Муравейники» из небоскребов с комнатами-коморками, вечно спешащие офисные работники, бездомные со смартфонами и запредельный уровень безопасности — так описывают Гонконг побывавшие там россияне. Чем еще удивляет путешественников мегаполис, где роскошь и бедность ходят рука об руку, — в материале «Ленты.ру».

Потемневшие небоскребы, хороший английский и культ потребления

Несмотря на то что Гонконг юридически относится к КНР, у этого специального административного района есть собственная конституция, официально независимая финансовая система, а также визовый режим и граница с остальным Китаем. Так произошло потому, что более века назад Гонконг был британской колонией, и сейчас многое в городе напоминает о его прошлом.

«Впервые, находясь в Азии, я испытал странное чувство: здесь все знают английский лучше меня. Можно смело подойти почти к любому прохожему за советом и, если это коренной житель Гонконга, он на чистом английском подскажет вам необходимую информацию», — рассказал российский тревел-блогер Алексей Кутовой.

С ним согласилась и россиянка Лариса, которая приезжала в Гонконг по работе. «Если сравнивать жителей Гонконга и Шанхая, то первые как будто более "пропитаны" западной культурой. В Шанхае мне было некомфортно, потому что меня там не понимали, наверное, в 95 процентах ситуаций, а в Гонконге в большинстве случаев было наоборот», — поделилась она.

Кроме того, Гонконг занимает первое место в мире по ожидаемой продолжительности жизни и по количеству самых высоких небоскребов. По словам российских туристов, это первое, что бросается в глаза при посещении мегаполиса.

«Они часто выглядят не очень привлекательно, потому что из-за большой влажности здания начинают темнеть. Издалека небоскребы смотрятся прикольно, а когда подходишь поближе, они даже начинают пугать. Это какой-то муравейник серо-коричневого цвета», — вспомнила свои первые впечатления о Гонконге живущая там россиянка Ольга.

Продуктовый рынок под огромными многоквартирными домами Гонконга Фото: Matt Hunt / Anadolu Agency via Getty Images

Она добавила, что из-за ограниченного пространства и большого количества людей дома начали строить прямо в гористой местности. Поэтому внутри одного здания могут быть выходы на улицу сразу на нескольких этажах. Кроме того, часто магазины, врачебные кабинеты, салоны красоты и другие организации размещают не на первом этаже, как принято в России, а сильно выше.

«Здесь вполне нормальная ситуация, когда ты подходишь к обычному жилому дому, и где-нибудь на 17-м этаже тебя будет дантист принимать. Вот это для меня вообще было шоком», — отметила Ольга.

Туристка Лариса, в свою очередь, призналась, что она не ожидала увидеть такое большое количество людей, которые бегут по делам с покупками в руках.

Мне показалось, что там есть какой-то синдром потребления. Покупать, покупать, покупать. Действительно, все люди в городе были с какими-то пакетами. И это не буханка хлеба, условно, купленная после работы, а косметика или одежда, например, у девушек Лариса российская туристка

Даже богатые люди не могут себе позволить жилье большого размера

За фасадами величественных 60-этажных небоскребов Гонконга скрываются крохотные комнатки-клетки, цены на которые взлетают до небес.

«Даже люди, которые очень много зарабатывают, не могут себе позволить жилье большого размера, к которому привыкли, например, москвичи. Квартиры маленьких размеров при этом очень дорогие. Мы живем в квартире площадью 38 квадратных метров вдвоем — там есть спальная, рабочая и обеденная зоны, зона отдыха с диваном, кухня и ванная. Она нам обходится в 2,5 тысячи долларов», — призналась живущая в Гонконге россиянка Ольга.

По ее словам, в части мегаполиса, которая примыкает непосредственно к континентальному Китаю (район Каулун), есть возможность снять жилье больших размеров и подешевле, однако этот район находится примерно в полутора часах езды от центра.

Другая россиянка, автор тревел-блога «Тут вам не там», рассказала, что у нее от вида квартир небогатых гонконгцев бежали мурашки по коже. В арендуемом за 300 долларов в месяц жилье комнаты маленькие и узкие, иногда даже без окон.

«Здесь время словно останавливается. Свет сюда не проникает, и ты не знаешь, какой сейчас час, живешь, как в забвении. Утром просыпаешься и слышишь, как встают твои соседи. Обычно все сидят в телефонах или смотрят телевизор», — процитировала блогерша жителя одной из таких квартир, который провел в таких условиях 20 лет.

Мегаполис, в котором богатство и бедность идут рука об руку

Тревел-блогер Кутовой заметил, что бездомные люди в Гонконге «сохраняют удивительное достоинство». Многие из них выглядят опрятно, у них есть смартфоны, они остаются в курсе событий и стараются не вызывать жалости.

Путешественник рассказал, что однажды он гулял в районе Чайвань и сел на лавочку в парке, чтобы поесть димсамы. Вскоре он заметил пожилого бездомного мужчину, который искал что-то в урне. Россиянин предложил ему еду, но тот решительно отказался, после чего вытащил из мусорки недопитую бутылку с чаем.

Бомж отпил чай из бутылки, достал смартфон, посмотрел что-то в нем и ушел. Это выглядело чем-то нереальным. С другой стороны, это лишь мои ожидания не оправдались: я почему-то был уверен, что он с радостью возьмет еду Алексей Кутовой российский тревел-блогер

Блогер сделал вывод, что бездомные в Гонконге — не алкоголики и прочие зависимые, а люди, которых система вытолкнула за свои пределы. «Высокая стоимость жилья, отсутствие поддержки и жестокий ритм жизни делают свое дело», — пояснил он.

Мужчина делает селфи с бездомной женщиной в Центральном районе Гонконга Фото: Kin Cheung / AP

В то же время на улицах Гонконга можно часто встретить богатых людей, а на дорогах — роскошные автомобили.

Это не просто дорогая машина, а супер-ультра-мега-дорогая — какой-нибудь единственный экземпляр итальянской спортивной машины, например. И это здесь в порядке вещей. Люди даже не будут оборачиваться, увидев такую машину, потому что им в принципе все равно. Наверное, такое только в Дубае еще есть Ольга живущая в Гонконге россиянка

Ольга также призналась, что она не замечала на улицах людей, которые сидят на земле и побираются. Даже самые бедные жители города, по ее словам, ходят на работу, покупают себе продукты и готовят еду в маленьких комнатках-клетках.

«Люди не просят милостыню, не воруют, не пристают к тебе и не трогают тебя. Они никогда не бывают пьяными или обдолбанными», — добавила она.

В Гонконге потерянные телефоны возвращают в полицию, а ночью можно безопасно гулять по улицам

Побывавшие в Гонконге туристы удивляются законопослушности местных жителей и, как следствие, — повсеместной безопасности. Живущая в мегаполисе россиянка Ольга рассказала, что однажды ее муж забыл в такси телефон и пришел в полицию. Через какое-то время ему позвонили из участка и сказали, что гаджет нашелся — его принес стражам правопорядка водитель.

Мне как девушке абсолютно не страшно пойти ночью в клуб в мини-юбке и на каблуках. Я понимаю, что ко мне никто никогда не подойдет. Наверняка, конечно, такие случаи могут быть, но ощущение безопасности у меня присутствует. Здесь не случается ситуаций, когда к тебе пристал какой-то вор или карманник, когда кто-то пытается с тобой заговорить, попрошайничать или погадать на руке. Волей-неволей ты привыкаешь везде оставлять сумки или телефоны и выходить вечером в одиночку на улицу Ольга живущая в Гонконге россиянка

При этом девушка отметила, что на улицах города практически не встречаются полицейские — они как будто тихо и незаметно делают свою работу.

«Даже во время каких-то демонстраций и массовых мероприятий, когда люди выходят на улицы, приезжают несколько полицейских машин, но сотрудники сидят внутри. Только пара полицейских стоит снаружи и наблюдает за происходящим. Но при этом они никак не взаимодействуют с людьми, не ограничивают их, не кричат и ничего не делают», — подчеркнула Ольга.

Район Западный Коулун в Гонконге Фото: Vernon Yuen / NurPhoto via Getty Images

Такое же впечатление о городе осталось у россиянки Ларисы. «В районе, где я останавливалась, была барная улица, где проходили всякие активности. Но при этом там было очень спокойно: никаких косых взглядов, потасовок я не замечала. Я чувствовала себя супербезопасно», — призналась соотечественница.

Гонконгцы не любят смол-токи и уважают личное пространство

Несмотря на большие различия в русском и азиатском менталитете, жители Гонконга в чем-то немного похожи на россиян.

Про русских часто думают за границей, что мы грубые, необщительные, неулыбчивые, неприветливые, что у нас нет культуры смол-токов. А в Гонконге это все еще сильнее чувствуется. Они тоже угрюмые, могут не поздороваться или не попрощаться, не спросить, как дела. Но, с моей точки зрения, это скорее особенность менталитета азиатов, для которых смол-ток — это нарушение личных границ Ольга живущая в Гонконге россиянка

Девушка добавила, что жителям Гонконга кажется бесцеремонной манера подходить к людям и начинать с ними диалог или что-то спрашивать в очереди. Несмотря на это, на людей европейской внешности на улицах города могут обращать пристальное внимание.

«Меня предупреждали, что девушек не азиатской внешности могут разглядывать и даже фотографировать. Как-то раз мы гуляли с коллегой, и нам навстречу шли ребята — видимо, у одного из них был фотоаппарат, потому что в какой-то момент я ощутила на себе вспышку. И я поняла, что он нас сфотографировал. Просто так, исподтишка», — удивилась туристка Лариса.

Россиянка добавила, что к ней несколько раз походили на улицах молодые люди и спрашивали, откуда она приехала. Однако, по ее словам, они делали это из искреннего интереса и любознательности.