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12:15, 12 февраля 2025Бывший СССР

К зданию Рады подогнали автозаки

Депутат Рады Федина сообщила об автозаках возле здания парламента Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

К зданию Верховной Рады Украины подогнали автозаки перед началом заседания 12 февраля. Об этом сообщила депутат украинского парламента Софья Федина в своем Telegram-канале.

«Парад автозаков возле Рады... Это так "слуги" (представители правящей партии «Слуга народа» — прим. «Ленты.ру») панически боятся родственников военнопленных и пропавших без вести», — высказалась политик.

Федина сообщила об автозаках возле здания Рады и предположила проведение акции родственников бойцов Вооруженных сил Украины с вопросами о судьбе тысяч украинских солдат. По ее словам, на заседание зарегистрировалось всего 239 депутатов из избранных 424 парламентариев.

Ранее депутаты Рады установили антирекорд посещаемости заседаний в текущем созыве. Депутат Ирина Геращенко отметила, что президиум украинского парламента отказался назвать численность пришедших на сессию парламентариев.

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