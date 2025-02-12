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10:35, 12 февраля 2025Бывший СССР

Ловивший уклонистов украинский военный попал на фронт из-за несобранной взятки

Военный ВСУ Вальчук ловил уклонистов и попал на фронт из-за несобранной взятки
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украинский военнослужащий Сергей Вальчук ловил уклонистов от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ), но сам попал на фронт. Причиной стала несобранная взятка, передает РИА Новости.

По словам Вальчука, он работал начальником группы конвоирования и занимался отловом украинских уклонистов. Мужчина признался, что имел возможность избежать мобилизации, однако должен был заплатить за это 10 тысяч долларов (порядка 965 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).

Ни военный, ни его коллеги не смогли собрать такую сумму для взятки. В результате их всех отправили на передовую в Курскую область РФ. Там Вальчук попал в российский плен.

Ранее плененный в Курской области боец ВСУ Петр Полинкевич рассказал о несовершеннолетних в штурмовой бригаде. Он заявил, что видел 16-летних подростков в составе украинского подразделения.

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