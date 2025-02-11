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11:05, 11 февраля 2025Россия

Плененный в Курской области боец ВСУ рассказал о несовершеннолетних в штурмовой бригаде

Пленный рассказал, что видел детдомовских в составе штурмовой бригады ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Плененный в Курской области боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Полинкевич рассказал о несовершеннолетних в составе украинской штурмовой бригады. Об этом он заявил на видео, предоставленном Минобороны России (МО РФ), передает ТАСС.

По его словам, он видел 16-летних подростков на службе в 25-й отдельной штурмовой бригаде. «Они себя представляли как будто они детдомовские. Само собой, что они боялись, — детдомовские зашуганные», — сказал он.

Полинкевича пленили в Курской области, куда, с его слов, он был принудительно мобилизован.

Ранее другой пленный украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказывал, что офицеры ВСУ отдавали приказ о ликвидации всех мирных жителей при зачистке населенного пункта Русское Поречное в российском приграничье.

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