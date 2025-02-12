«Ёнхап»: МИД Южной Кореи уклонился от ответа на критику глобуса с Крымом

В Министерстве иностранных дел (МИД) Южной Кореи отказались подробно комментировать вручение россиянину, лидеру коренных малочисленных народностей севера Сахалина Владимиру Санги глобуса с украинским Крымом. Об этом сообщает «Ёнхап».

Санги счел такой подарок невежливым. По его мнению, это может расцениваться как призыв к сепаратизму. При этом в министерстве отметили, что глобус был изготовлен «на основе картографической практики и стандартов международных организаций и крупных издателей карт и широко использовался для продвижения именования Восточного моря», которое чаще называют Японским.

Ранее стало известно, что на Украине выпустили учебник без Крыма на карте. Автор учебника принесла извинения. Она также предложила школьникам выделить 15 минут на уроке и нарисовать Крым на карте самостоятельно.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство участвовавших в голосовании избирателей поддержали такое решение. Киев результаты голосования не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.