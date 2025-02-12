Минобороны показало работу САУ «Акация» в зоне СВО

Министерство обороны России опубликовало кадры работы самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация».
«Расчеты САУ "Акация" группировки "Восток" ударили по позициям украинских националистов, которые под натиском наших сил сбежали из Великой Новоселки», — указано в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что САУ, нанося удары по опорным пунктам, дежурным огневым средствам, пунктам управления и складам боеприпасов и горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ), взаимодействует с комплексами беспилотной авиации.
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Харьковской области. Как объяснили в ведомстве, под удар российских дронов попали две боевые машины пехоты (БМП) и американский бронетранспортер М113.