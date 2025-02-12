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09:35, 12 февраля 2025Из жизни

Мужчина выиграл 387 миллионов рублей и едва не потерял их из-за невнимательности

В США мужчина едва не выбросил лотерейный билет на 387 миллионов рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Житель американского штата Мичиган едва не выбросил выигрышный лотерейный билет из-за невнимательности. Об этом сообщает UPI.

43-летний мужчина рассказал, что, купив билет, сразу стер все защитные слои, но под ними не нашлось выигрыша. Он расстроился, что ничего не выиграл, но вдруг вспомнил, что из-за спешки часто что-то пропускает. Понадеявшись на удачу, он решил перепроверить себя.

Оказавшись на заправочной станции, мужчина просканировал билет и увидел, что пропустил одну скретч-линию. Она и принесла ему выигрыш. Если бы не перепроверка, он мог потерять четыре миллиона долларов (387 миллионов рублей).

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Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган женщина получила в подарок от отца лотерейный билет и в результате разбогатела на четыре миллиона долларов. «Меня охватило столько эмоций. Я кричала. Я плакала. Я была и остаюсь в шоке от того, что выиграла четыре миллиона долларов», — сказала она.

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