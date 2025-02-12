Мужчина выиграл 387 миллионов рублей и едва не потерял их из-за невнимательности

В США мужчина едва не выбросил лотерейный билет на 387 миллионов рублей

Житель американского штата Мичиган едва не выбросил выигрышный лотерейный билет из-за невнимательности. Об этом сообщает UPI.

43-летний мужчина рассказал, что, купив билет, сразу стер все защитные слои, но под ними не нашлось выигрыша. Он расстроился, что ничего не выиграл, но вдруг вспомнил, что из-за спешки часто что-то пропускает. Понадеявшись на удачу, он решил перепроверить себя.

Оказавшись на заправочной станции, мужчина просканировал билет и увидел, что пропустил одну скретч-линию. Она и принесла ему выигрыш. Если бы не перепроверка, он мог потерять четыре миллиона долларов (387 миллионов рублей).

Счастливчик признался, что не знает, как распорядится призовыми деньгами. Пока он решил их просто приберечь.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган женщина получила в подарок от отца лотерейный билет и в результате разбогатела на четыре миллиона долларов. «Меня охватило столько эмоций. Я кричала. Я плакала. Я была и остаюсь в шоке от того, что выиграла четыре миллиона долларов», — сказала она.