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10:49, 12 февраля 2025Культура

На Кавказе руководитель оркестра умерла во время концерта

Заслуженная артистка Северной Осетии Эльза Датиева умерла во время концерта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Заслуженная артистка Северной Осетии и руководитель оркестра государственного ансамбля республики «Алан» Эльза Датиева умерла во время концерта во Владикавказе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры региона.

«Гармонистка Эльза Датиева скончалась во время концерта», — говорится в сообщении. Уточняется, что мероприятие проходило на сцене Дворца молодежи во Владикавказе.

Ранее стало известно, что в Краснодаре умер актер Владимир Подоляк, известный по сериалам «Тихий Дон» и «Морские дьяволы».

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