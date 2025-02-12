На Кавказе руководитель оркестра умерла во время концерта

Заслуженная артистка Северной Осетии и руководитель оркестра государственного ансамбля республики «Алан» Эльза Датиева умерла во время концерта во Владикавказе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры региона.
«Гармонистка Эльза Датиева скончалась во время концерта», — говорится в сообщении. Уточняется, что мероприятие проходило на сцене Дворца молодежи во Владикавказе.
Ранее стало известно, что в Краснодаре умер актер Владимир Подоляк, известный по сериалам «Тихий Дон» и «Морские дьяволы».