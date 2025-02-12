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12:14, 12 февраля 2025Мир

На Западе призвали отменить антироссийские санкции

Ван Мейерен: Голландцы страдают из-за санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Гидеон ван Мейерен

Гидеон ван Мейерен. Кадр: Forum voor Democratie / YouTube

Голландцы страдают из-за европейских санкций против России, их пора отменить. Об этом заявил депутат нидерландского парламента от правой партии «Форум за демократию» (FvD) Гидеон ван Мейерен, сообщает РИА Новости.

«Я общаюсь со многими голландскими фермерами, которые занимаются цветами и другими сельскохозяйственными продуктами, которые мы экспортировали в Россию. Они страдают, потому что они больше не могут продавать свои товары в Россию», — сказал он.

По словам нидерландского депутата, европейская экономика, и голландская в частности, пострадала из-за санкций гораздо больше, чем российская. Он подчеркнул, что эффект, целью которого было нанесение вреда российской экономике, оказался совершенно нелепым.

Ранее ван Мейерен заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно, только если НАТО не будет вмешиваться. Он подчеркнул, что Украина также должна стать нейтральным государством.

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