Ван Мейерен: Урегулирование на Украине возможно, если НАТО не будет вмешиваться

Урегулирование украинского конфликта возможно, только если НАТО не будет вмешиваться. Об этом заявил депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен, сообщает РИА Новости.

«Мы сможем заключить соглашение, то оно продлится только в том случае, если НАТО прекратит вмешиваться», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что Украина также должна стать нейтральной. По его словам, Россия согласится на переговоры, потому что она много раз заявляла об этом. Однако он подчеркнул, что вопрос еще заключается в том, позволит ли Запад Киеву вести переговоры с Москвой.

Ранее Ван Мейерен заявил, что после избрания в США президентом Дональда Трампа стал виден сдвиг в сторону переговоров по Украине. Он отметил, что это происходит из-за понимания того, что если Вашингтон прекратит поддерживать Киев, то он больше не сможет воевать.