В Нидерландах заявили о сдвиге в сторону переговоров по Украине

Депутат ван Мейерен: При Трампе виден сдвиг в сторону переговоров по Украине

После избрания в Соединенных Штатах Дональда Трампа стал виден сдвиг в сторону переговоров по Украине. Об этом заявил депутат правой нидерландской партии «Форум за демократию» и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен, пишет РИА Новости.

«Я вижу своего рода сдвиг после избрания президента Трампа в США», — отметил он. По словам политика, некоторые эксперты стали выступать за мир и говорить, что необходимо сосредоточиться на переговорах. Так, ван Мейерен предположил, что это происходит из-за понимания того, что если Штаты прекратят поддерживать Украину, то она больше не сможет воевать.

Ранее Гидеон ван Мейерен заявил, что Нидерланды превращают себя в законную цель для ответа со стороны РФ. По его словам, Нидерланды должно всегда проводить политику, которая отвечает интересам своего народа.

Также накануне стало известно, что Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу расширить сферу своих полномочий и наладить канал для переговоров с Россией.