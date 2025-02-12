Трамп тайно поручил своему спецпосланнику содействовать переговорам России и Украины

NYT: Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу расширить сферу своих полномочий и наладить канал для переговоров с Россией. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

