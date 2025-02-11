Депутат ван Мейерен: Нидерланды превращают себя в цель РФ, вооружая Украину

Нидерланды, вооружая Украину, превращают себя в законную цель для ответа со стороны России. Таким мнением поделился депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен, пишет РИА Новости.

«Правительство Нидерландов не должно быть вассалом Соединенных Штатов. И мы не должны слепо следовать всем приказам НАТО и ЕС, потому что это не в интересах голландского народа», — подчеркнул он.

Нидерландское правительство должно всегда проводить политику, которая отвечает интересам своего народа, добавил депутат. Поэтому, по его словам, стране стоит поддерживать проведение переговоров с целью урегулирования, а не продолжать снабжать Киев оружием.

До этого Гидеон ван Мейерен заявил, что Запад должен прекратить воевать с Россией и начать переговоры. По его словам, FvD является единственной политической партией в Нидерландах, которая призывает к миру еще с начала конфликта.

Помимо этого, глава голландской Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что время президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца вышло, старые правительства Европейского союза скоро падут. Вектор общественного мнения в ЕС склоняется в сторону собственной национальной идентичности и культуры, добавил он.