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21:15, 8 февраля 2025Мир

В Нидерландах предрекли падение старых правительств ЕС

Вилдерс: Время Макрона и Шольца вышло, старые правительства ЕС падут
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ana Beltran / Reuters

Время президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца вышло, старые правительства Европейского союза (ЕС) скоро падут. Такое развитие событий предрек глава голландской Партии свободы Герт Вилдерс, его слова приводит ТАСС.

«Старые режимы рухнут. И мое послание всем старым лидерам от Макрона до Шольца: ваше время вышло. Пробуждение закончилось», — подчеркнул политик из Нидерландов.

Он отметил, что сейчас европейцы хотят иметь безопасные границы своих стран, положить конец массовой иммиграции, а также депортации иностранных преступников. Вилдерс подчеркнул, что вектор общественного мнения в ЕС склоняется в сторону собственной национальной идентичности и культуры.

Ранее министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что Варшава не примет новых мигрантов. Он добавил, что польское правительство также не оплатит положенные за это штрафы со стороны Евросоюза.

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