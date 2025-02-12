Назван возможный формат реорганизации НАТО

Политолог Ордуханян: США хотят полного доминирования в НАТО

Реорганизация НАТО с приходом нового президента США Дональда Трампа может подразумевать уход от принципа равенства членов альянса в пользу фактического доминирования Штатов, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Заявления американского бизнесмена и глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илона Маска и самого Трампа — это в большей степени эпатаж. Говоря о реорганизации НАТО, о присоединении к США других территорий они проверяют на прочность институты, которые окружают Трампа, и где была угроза интересам Штатов», — сказал политолог.

Тем не менее, как он считает, ряд изменений в альянсе все же неизбежен. Перемены, по мнению Ордуханяна, будут нацелены на большее подчинение Европы США с фактическим доминированием страны в военно-политических вопросах.

«Формально все члены НАТО равны, но Штаты больше не хотят даже формально притворяться, что они равноправны. США хочет доминирования и полного подчинения по всем вопросам, потому что ситуация с Венгрией и Словакией показала, что демократии уже хватит. Именно на это может быть нацелена реорганизация альянса. Вероятно, мы еще услышим не менее эпатажные заявления», — заключил Ордуханян.

Ранее Маск заявил, что деятельность НАТО нуждается в пересмотре. Он также говорил о том, что американские налогоплательщики не должны вкладываться в безопасность Европы.