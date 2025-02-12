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12:12, 12 февраля 2025Мир

Маск призвал к тщательному пересмотру НАТО

Маск: НАТО нуждается в тщательном пересмотре
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / AP

Деятельность Североатлантического альянса требует основательного пересмотра. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил американский бизнесмен и глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илон Маск.

«НАТО нуждается в тщательном пересмотре», — написал предприниматель.

Летом 2024 года Маск возмутился вложениями США в НАТО. По его словам, американские налогоплательщики не должны вкладывать деньги в безопасность Европы, когда европейцы могут это сделать сами.

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