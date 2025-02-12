Маск призвал к тщательному пересмотру НАТО

Маск: НАТО нуждается в тщательном пересмотре

Деятельность Североатлантического альянса требует основательного пересмотра. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил американский бизнесмен и глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илон Маск.

«НАТО нуждается в тщательном пересмотре», — написал предприниматель.

Летом 2024 года Маск возмутился вложениями США в НАТО. По его словам, американские налогоплательщики не должны вкладывать деньги в безопасность Европы, когда европейцы могут это сделать сами.